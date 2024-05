Via libera per la realizzazione della nuova rotatoria, cambia la viabilità

È stato dato il via libera per la realizzazione della nuova rotatoria di Via Verdi ad Albignasego. L'inizio dei lavori è stato quindi autorizzato. Per consentire l’esecuzione dell’opera, il tratto iniziale di Via Verdi sarà chiuso al traffico indicativamente non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno. La chiusura avrà una durata stimata di sei mesi.

Durante questo periodo, verrà garantito un passaggio pedonale protetto che costeggerà il cantiere, permettendo il collegamento tra la SP3 e Via Verdi. I residenti potranno accedere a Via Verdi utilizzando la nuova viabilità di Via Callas, situata nella lottizzazione limitrofa. «Continua l'investimento nella sicurezza delle nostre strade - sottolinea il Sindaco Filippo Giacinti - non solo attraverso nuove opere come quella in corso, ma anche grazie alla costante attività di manutenzione ordinaria del manto stradale e della segnaletica»

L’opera, che sostituirà l’attuale impianto semaforico, sarà realizzata in zona San Giacomo, all’incrocio fra la strada provinciale SP3, Via Verdi e Via Pio X, un’area che ha visto numerosi incidenti stradali, anche mortali. «Questo intervento, che è stato molto atteso e fortemente richiesto da numerosi residenti della zona, – spiega il consigliere Massimiliano Bertazzolo – rappresenta un passo importante verso il miglioramento della viabilità del quartiere che avrà un impatto significativo sulla sicurezza dell'incrocio. Il progetto, si inserisce in un più ampio piano di sviluppo urbano volto a garantire una circolazione più fluida e sicura, rispondendo alle esigenze della comunità locale e contribuendo al miglioramento complessivo della qualità della vita nel quartiere».