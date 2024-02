Legalità, l'amministrazione conferma i progetti con l'associazione "Avviso Pubblico"

Dal 2016 l’Amministrazione di Albignasego ha aderito a una iniziativa che coinvolge rappresentanti di Regioni, Province e Comuni di tutta Italia, con l'obiettivo di diffondere consapevolezza sui temi legati alla legalità, in particolare attraverso la collaborazione con l'associazione "Avviso Pubblico". «Abbiamo voluto confermare uno stanziamento a bilancio di 5 mila euro – dichiara il sindaco Filippo Giacinti – a dimostrazione del costante impegno dell'Amministrazione nel sostenere progetti ed eventi finalizzati a sensibilizzare la cittadinanza e gli studenti sui principi della legalità. In questo periodo in cui la sensibilizzazione e la formazione sono fondamentali per costruire una società più giusta e responsabile, come Comune vogliamo ribadire e sottolineare il nostro impegno nella promozione della legalità e della giustizia».

Nel corso del 2023, la collaborazione si è intensificata coinvolgendo anche l'Istituto Comprensivo di Albignasego, riconoscendo a quest’ultimo un contributo di 2 mila euro per l'attivazione di un laboratorio teatrale sulla legalità destinato a tre classi quarte e tre classi quinte della scuola primaria "G. Rodari", coinvolgendo complessivamente 150 alunni. Inoltre tre classi prime e tre classi seconde della scuola secondaria di primo grado "M. Valgimigli", per un totale di 142 alunni, hanno portato avanti un ciclo formativo partendo dalla lettura di un libro sulla mafia e partecipando ad incontri e dibattiti con l'autore.A dicembre dello scorso anno il Comune ha organizzato uno spettacolo teatrale "Malabrenta", organizzato dall'associazione culturale "Teatro Bresci", aperto a tutta la cittadinanza con ingresso gratuito, in cui viene raccontata la storia della "mala del Brenta", una delle più potenti organizzazioni criminali del Nord Italia dal dopoguerra. «Il 2024 vedrà una intensificazione degli sforzi per il raggiungimento di questi traguardi – specifica il consigliere delegato alla legalità Gaetano Grandi – inoltre, sono molto orgoglioso di poter dire che farò parte del Comitato Direttivo di Avviso Pubblico e che il 21 marzo andrò a Roma a rappresentare Albignasego alla manifestazione dedicata ai caduti ed alle vittime di mafie». Il 7 marzo proprio nella sala storica di villa Obizzi si terrà la riunione del Coordinamento provinciale degli enti soci di Avviso Pubblico, dove verrà nominato il Coordinatore/trice Provinciale e verrà discussa la programmazione delle attività e dei progetti per il 2024.