Scuole dell'infanzia, confermati contributi per i residenti

Confermato a bilancio anche per l’anno 2023/2024 l’aumento del contributo ordinario annuale da €500 ad € 600 riconosciuto alle Scuole dell'Infanzia per ogni alunno residente iscritto. «L'obiettivo dell’amministrazione – spiega Marco Mazzucato assessore alla pubblica istruzione – è contenere o annullare, a seconda dei casi, gli aumenti delle rette causati dall'inflazione e dagli incrementi generalizzati delle spese energetiche e dei servizi». L'Amministrazione continua a sostenere i costi delle rette erogando appositi contributi direttamente alle scuole: 8 Scuole dell'Infanzia per 582 piccoli cittadini residenti iscritti, 5 nidi integrati convenzionati per 163 bambini e 2 micronidi convenzionati del territorio per 23 iscritti per una spesa complessiva di 460.800 Euro.

«Un sostegno importante – sostiene il sindaco Filippo Giacinti – che conferma la volontà di tutta l’Amministrazione di supportare le necessità concrete delle famiglie e le spese per i bisogni educativi dei piccoli cittadini che nella Scuola dell’Infanzia trovano importanti stimoli per la crescita personale e sociale». A questa spesa, inoltre, si aggiunge anche il sostegno alle circa 200 famiglie che si avvalgono del servizio pre-tempo e post-tempo con un rimborso pari al 50% del costo mensile del servizio, con il tetto massimo di 10 euro/mese, per un impegno complessivo stimato in circa 20.000,00 Euro. «Un servizio che abbiamo voluto confermare anche per il 2024 per permettere ai cittadini di conciliare lavoro e famiglia in modo più agevole - ci tiene a precisare Marco Mazzucato assessore alla pubblica istruzione».

Sono stati innalzati a 53 mila euro i fondi che concorrono ad integrare i contributi statali e regionali erogati alle scuole/nidi per la gestione delle disabilità, in proporzione al numero degli iscritti disabili certificati residenti. «Il sostegno per i bambini con disabilità nelle Scuole dell’Infanzia - continua il sindaco Giacinti- è garantito in gran parte dalle risorse che tutti i Comuni destinano attraverso l’Ulss, in altra parte da contributi statali e regionali, mentre il residuo che sarebbe a carico delle scuole stesse, ad Albignasego da diversi anni ormai, è invece sostenuto dal Comune con ulteriori risorse proprie, oltre a quelle, come detto, trasferite all’Ulss per l’integrazione scolastica. Tutto ciò per venire incontro alle Scuole e garantire così una reale inclusione dei bambini con disabilità, perché vogliamo che nessuno sia escluso da questo importante servizio indispensabile per crescere insieme ai propri coetanei». Confermato inoltre lo Spazio di Ascolto per i genitori presso le Scuole dell’Infanzia, un servizio condotto da psicologhe esperte che aiutano i genitori ad affrontare l’educazione dei figli e le problematiche dell’età con maggiore consapevolezza.