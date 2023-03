Strutture sportive, stanziati altri 80mila euro

«Continua l’impegno dell’amministrazione a favore dello sport – spiega il Sindaco Filippo Giacinti – Accanto all’investimento nelle nuove opere, come la palestra dedicata alla ginnastica artistica inaugurata sabato scorso e la pista di atletica in fase di progettazione preliminare, si rende necessaria una costante attività di manutenzion».Un ulteriore stanziamento di 80mila euro destinato agli impianti sportivi di Albignasego: il via libera è arrivato martedì 21 febbraio 2023 con l’approvazione all’unanimità della variazione di bilancio da parte del Consiglio Comunale.

Risorse

Le nuove risorse stanziate andranno a integrare i quasi 300 mila euro già previsti dal bilancio per la gestione delle strutture sportive e renderanno possibili tre diversi interventi: il primo, da concludere entro la stagione estiva, sarà destinato alla realizzazione di un impianto di irrigazione per il campo sportivo di Carpanedo di Albignasego, un secondo cantiere riguarderà la messa in sicurezza del Palasport Gigi Gazzabin, un terzo intervento è invece relativo all’impianto sportivo Piran di Sant’Agostino, dove verrà adeguata la rete dei sottoservizi e sarà installato un addolcitore per la caldaia.

Comune

Il Consiglio comunale di martedì scorso ha visto inoltre l’approvazione della variante urbanistica numero 20 al piano degli interventi con il cambio di destinazione da sottozona agricola a destinazione per attrezzature a parco, gioco e lo sport dell’area individuata a Lion, lungo via Santa Giustina, per la realizzazione della futura pista di atletica.«Agli investimenti nelle strutture – continua il Vicesindaco con delega allo Sport Gregori Bottin – si aggiungono le risorse dedicate ai contributi ordinari per le società che operano nel territorio, pari a 70 mila euro per il 2023. Nonostante l’aumento delle spese, anche per quest’anno inoltre le tariffe per l’utilizzo delle strutture sono rimaste invariate».