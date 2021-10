Alessandra Stivali eletta Segretaria Generale della Funzione Pubblica Cgil di Padova

Quarantun anni, originaria di Abano Terme, ma residente a Padova da tanti anni dove si è sposata ed è madre di due figli, Alessandra Stivali ha due lauree (la prima in Giurisprudenza, la seconda in Servizi Sociali) ed entra nel mondo del lavoro, a partire dal 2006, come consulente legale e operatore per i servizi all’immigrazione in una onlus del territorio, mentre approda alla Cgil, prima, da esterna, nel direttivo della Filcams, poi, dal 2009, nel Dipartimento Immigrazione della Camera del Lavoro di Padova, dove, due anni più tardi, entra nella Segreteria Confederale in cui svolge due mandati al termine dei quali giunge nella Funzione Pubblica come segretaria provinciale.

Elezione

Stamane, martedì 5 ottobre, al termine dell'Assemblea Generale della FP Cgil, alla presenza del Segretario generale della Camera del Lavoro di Padova, Aldo Marturano, e di Serena Sorrentino, la Segretaria Generale della Fp Cgil Nazionale con il voto unanime dei delegati (e il consenso dei vertici della FP Cgil Veneto) è stata eletta nuova Segretaria Generale della categoria che segue i dipendenti pubblici. «Si tratta indubbiamente – dice Aldo Marturano – di un risultato per niente sorprendente, il cui esito è stato determinato dal consenso pressoché plebiscitario tra i lavoratori che Alessandra ha saputo conquistarsi nei suoi anni come loro rappresentante. Si tratta della prima donna, nella storia della Funzione Pubblica padovana, a ricoprire questo incarico. A lei, tutte e tutti, hanno riconosciuto competenza e grandi capacità di leadership. Inoltre, seppur relativamente giovane, ha alle spalle una considerevole esperienza, il che la rende la candidata ideale per garantire che il ricambio generazionale, che è sempre un fattore molto importante per la nostra organizzazione, avvenga senza essere un salto nel buio. Tutti hanno riconosciuto che Alessandra Stivali era la candidata migliore a proseguire l'ottimo lavoro svolto dal Segretario uscente, Enrico Ciliigot».

Competenze

«Quella di oggi – conferma la Segretaria Nazionale della FP Cgil, Serena Sorrentino – è una giornata importante per la Cgil. Salutiamo con riconoscenza Enrico Ciligot che ha segnato l’attività della FP della Cgil Padovana negli ultimi anni facendola crescere e accogliamo con favore l'elezione di Alessandra le cui capacità e competenze sono state riconosciute e apprezzate da tutte le delegate e delegati che hanno partecipato all’Assemblea. Per noi, questo è un elemento decisivo in una fase come quella che stiamo vivendo dove dobbiamo rinnovare i contratti e ci stiamo avviando all’elezione delle RSU. In questo senso la scelta di Alessandra Stivali è la migliore che si poteva fare».