Schlein nuova segretaria del Pd, Zan: «E' partita la rivoluzione dal basso»

«Una grande rivoluzione dal basso, una grande rivoluzione di persone che hanno fatto ore di fila per questo cambiamento. Elly Schlein ha dato il messaggio che la sinistra deve stare con gli ultimi». Sono le parole di Alessandro Zan, parlamentare dem padovano dopo la vittoria di Elly Schlein di ieri, eletta nuova segretaria del Pd.

Camani

«I risultati delle primarie rappresentano un segnale chiaro da parte delle tante persone che ancora credono nel Partito Democratico – aggiunge Vanessa Camani, consigliera regionale padovana - .Elly Schlein vince largamente anche in Veneto, in tutte le province e nelle grandi città raggiunge il 70% dei consensi. Si tratta di un dato inequivocabile che ci pone di fronte ad una responsabilità, quella di essere capaci di raccogliere e rappresentare la voglia di riscatto di chi, in questi anni complicati, ha tenuto vivo un punto di vista, e di essere aperti ed inclusivi verso chi vuole tornare a credere in un grande partito popolare, sinceramente plurale, in cui tutti si sentano finalmente a casa. Ieri c’è stata una grande festa di popolo, con decine di migliaia di persone che sono andate a votare nei quasi 400 seggi allestiti nelle nostre città, con centinaia di volontari che hanno organizzato, senza alcun problema, tutto questo immenso lavoro».

Micalizzi

Il vicesindaco di Padova Andrea Micalizzi aveva sostenuto invece Stefano Bonaccini: «Un risultato sorprendete frutto di una grande mobilitazione di tante donne e uomini che anche in questa occasione hanno partecipato con impegno e speranza alle primarie - evidenzia - .Hanno dato un segnale forte che tutti noi dobbiamo ascoltare e interpretare. Un grazie e un abbraccio a Stefano Bonaccini: le sue idee e la sua presenza saranno fondamentali anche in questa nuova stagione. Ora avanti uniti, senza recriminazioni: il Pd, lo dimostrano queste primarie, è più vivo che mai e lavoreremo insieme per rispondere alle aspettative del voto di ieri, per un partito più forte e per creare nel Paese l’alternativa ad una destra populista e dannosa all’Italia. Un grazie speciale agli iscritti e ai volontari del Pd che hanno reso possibile un grande momento di partecipazione che ha coinvolto oltre un milione di persone: è un segnale di apertura e capacità organizzativa di cui siamo orgogliosi».

Rifondazione Comunista

«Congratulazioni a Elly Schlein. Speriamo che la sua vittoria rappresenti una vera rottura rispetto al solito Pd neoliberista e guerrafondaio che abbiamo conosciuto dal 2008 ad oggi, da Veltroni a Renzi e Letta, dal governo Monti a quello Draghi. Il suo voto a favore dell’invio di armi così come il suo silenzio sul Governo Draghi restano un discrimine fondamentale. Ma noi del Partito della Rifondazione Comunista e di Unione Popolare sbaglieremmo a liquidare questa vittoria ottenuta nel voto popolare- dice Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europe .Facile segnalare che Elly Schlein era sostenuta da pezzi consistenti dell'establishment Pd e dei media, o che anche lei ha votato per la guerra. Il segno del voto di chi ha affollato i gazebo e le sedi del Pd è la richiesta di una linea più a sinistra, ecologista e femminista. Se lo sarà o meno lo verificheremo nei fatti. Già Bersani e Zingaretti suscitarono aspettative del genere per poi deluderle immediatamente. Aspettiamo di vedere se Elly Schlein cambierà l'impostazione politico-programmatica del Pd a partire dalla guerra. Massimo rispetto per il popolo che ha partecipato alle primarie, pur mantenendo la nostra radicale critica del modello politico statunitense di cui il Pd è una caricaturale e sciagurata trasposizione italiana. Nei gazebo ha perso il candidato con il profilo di continuità con il Pd del Jobs Act. E questo è un fatto positivo».