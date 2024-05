Alì arriva in Consiglio, sì della giunta ma l'ala ambientalista si sfila: 8 milioni chiesti a Canella

La giunta ha dato l'ok alla proposta di variante per concedere all'Alì i permessi di realizzare i magazzini della logostica in via Svezia. Ieri, dopo la commissione urbanistica (un assaggio del consiglio comunale, con l'opposizione e parte della maggioranza già sul piede di guerra), ha approvato la delibera con una maggiorazione di richiesta per il contributo straordinario che la famiglia Canella dovrebbe versare nelle casse di Palazzo Moroni, da 5,4 a 8 milioni di euro (7 di contributi più un milione di oneri di urbanizzazione) e infilando dentro il progetto di riqualificazione della caserma Romagnoli, che con quei soldi dovrebbe diventare per il 70% parco. Il restante invece sarà edificato. L'area entrerebbe così nel patrimonio comunale, che guadagnerebbe altri 7 milioni dalla vendita della cubatura.

Legambiente

Legambiente e Giordani si sono incontrati. Ieri a Palazzo Moroni, subito dopo la commissione sull'operazione Alì, Sergio Giordani ha ricevuto una delegazione dell'associazione. «Nell’incontro odierno abbiamo ribadito al sindaco la richiesta di fermare la variante che renderebbe edificabili i terreni agricoli di Granze di Camin, per il nuovo hub logistico dei supermercati Alì, perché si tratta di un intervento del tutto in contrasto con gli impegni allo stop al consumo di suolo da questa Amministrazione - spiega Francesco Tosato, presidente di Legambiente - Il parco nell’ex caserma Romagnoli di Chiesanuova, non può essere considerato una compensazione dell’hub logistico di Camin, perché il parco è già previsto dal Piano degli Interventi e per l'acquisizione dell'area sono stati già autorizzati 70.000 metri cubi di nuove edificazioni nell’area dell'ex caserma. Rispetto al programma elettorale e al Piano degli Interventi sono ben 10 ettari di consumo di suolo in più, una superficie enorme, altro che pareggio».

Il futuro

Fumata nera quindi nell'incontro tra Legambiente e il sindaco anche sui numeri dell’intervento: «Secondo il Comune, infatti, alla Romagnoli verranno depavimentati 8 ettari che pareggerebbero gli ettari cementificati a Camin. Un suolo depavimentato ha funzioni ecosistemiche enormemente inferiori a uno agricolo cementificato osserva Tosato e comunque sono 6 o 7 ettari di depavimentazione alla Romagnoli e 10,3 di consumo di suolo a Camin secondo i nostri conti . Abbiamo invitato l'amministrazione comunale a rendere pubblici i dati dei suoi conteggi per poter aprire un confronto anche con quei consiglieri che sul presunto rapporto 1 a 1 di suolo consumato e depavimentato, avrebbero affidato le loro intenzioni di voto».

La Lega

«Il Comune si traveste da operaziome immobiliare per favorire un’operazione di privati espropriando un’area già propria per due terzi e motivandola con l’aggiunta di una volumetria di cui sovrastima il valore di mercato, dato il momento difficile che da anni manifesta - dichiarano invece i consiglieri leghisti, Eleonora Mosco e Ubaldo Lonardi dopo la commissione - .In questo modo si assume rischi senza valutarne gli effetti anche economici sulla città. La differenza in perizia di ALÌ tra ipotizzati ricavi sottostimati e il costo attuale dell’area ragionevolmente differisce di circa 10 milioni di euro in più da richiedere ad Alì ad evitare danni erariali. Tanti numeri dati a caso senza nessuna garanzia scritta per compensare ali che è dall’altra parte della città»