Alì, il consigliere Tarzia: «Operazione fortemente sbilanciata in favore dell'azienda»

Il consigliere comunale Luigi Tarzia, eletto nella lista Amo Padova di Sergio Giordani, era tra i presenti all'incontro pubblico organizzato a Granze per discutere del progetto del gruppo Alì di realizzare un nuovo polo logistico. Tarzia come la gran parte dei suoi colleghi presenti, non è intervenuto ma ha ascoltato tutti gli interventi che si sono susseguiti. «C'è sempre spazio poi per discutere ma prima di tutto è importante ascoltare i cittadini. Come la penso sulla questione credo sia abbastanza chiaro», ci dice al telefono. «Mi permetto di osservare, da amministratore di questa città, che l'operazione come è stata fino ad oggi prospettata è fortemente sbilanciata a favore dell'azienda e quindi dell'interesse dei privati, rispetto alla tutela dell'interesse pubblico comprensivo anch'esso dell'interesse della tutela ambientale, su cui in primis sono tenuti a vigilare, sorvegliare e tutelare coloro che hanno il privilegio di sedere sugli scranni dell'organo più rappresentativo, il consiglio comunale»

Questa settimana si sono sentite tante voci che si sono espresse sul tema: «Gli interventi susseguitesi, non me ne vogliano gli interessati, non evidenziano il “valore edificabile del terreno” che il consiglio comunale trasferirebbe con il suo voto favorevole al Gruppo Alì. Infatti, il terreno acquistato è stato pagato come terreno agricolo, pagato quasi come un tozzo di pane avrebbe detto il capitano d'industria più famoso ed elegante del Paese, e se, invece l'avesse comprato il gruppo Alì dalla ZIP, ovvero anche dallo stesso Comune, avrebbe speso una somma molto piu' cospicua e pari a circa 37mln di euro a fronte dei 2/3 mln spesi. Tenuto conto che dovranno fare delle opere di urbanizzazione, così come avrebbe fatto la stessa ZIP, spenderanno a spanne 15 mil di euro ed è evidente che rimane troppo ampia la forbice a loro favore tra quanto avrebbero dovuto spendere acquistando il terreno da ZIP e quando invece dovrebbero potenzialmente spendere se ci dovesse essere il voto favorevole del consiglio comunale», fa notare il consigliere Tarzia. «Ho letto anche la disponibilità, l’apertura della famiglia Canella a modificare qualcosa ed allora sulla scorta anche di questa sensibilità servirebbe a mio avviso non solo rivedere la somma aumentando l’offerta fatta al comune e pari oggi a circa 5mln di euro, ma necessita altresì calibrare l'infrastruttura logistica alle effettive esigenze di presenza sul mercato del gruppo», puntualizza con diplomatica fermezza, Tarzia.

«La famiglia Canella parli con i comitati, li rassicuri, diversifichi il quantum degli oneri comunali, rapporti il progetto alla sua effettiva capacità di crescita e di presenza sul mercato indichi le tempistiche certe di realizzazione dell’infrastruttura, ma soprattuto assicuri che dopo il passaggio consiliare non cederà il “valore edificabile del terreno” ad altra impresa della distribuzione per mantenere quella padovanità che abbiamo letto e di cui ne fanno orgogliosamente e giustamente vanto. L'ho già detto un'anno fa: questa vicenda è nata male ed è stata gestita peggio, perché dovevamo affrontarla – come ho suggerito al Sindaco - contestualmente al "piano degli interventi" individuando in quel contesto le giuste valutazioni e compensazioni ambientali. Spero in futuro non ascolti solo il "Giglio Magico" dei piani alti del Municipio», dice tirando una frecciata alla sua stessa parte politica.

Tarzia, come si intuisce chiaramente dalle sue affermazioni, ha una proposta di soluzione e ci tiene a ribadirla: «Ho fatto una proposta e su questa linea rimango: Alì doni a Padova un'opera di ampio valore sociale, costruisca o acquisti un immobile per trasformarlo in una bellissima "casa di cura per anziani comunale". Trovo paradossale spendere una parte di quei soldi - così importanti - per aumentare i fondi della spesa corrente generica di qualche assessorato a cui già luccicano gli occhi», afferma senza timori di cadere in nuove polemiche. «Valutare, scegliere tra interessi contrapposti pubblici e privati, diritti reali, diritti soggettivi e interessi legittimi non è una cosa banale; occorrono studio, visione e responsabilità per Padova e ognuno di noi si è coperto anche con una "polizza assicurativa" (a fronte di un gettone di presenza tra i più bassi del Paese una miseria rispetto a quanto viene corrisposto a Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale) perché a volte nel decidere, votando le proposte di deliberazione della Giunta, si può andare incontro a precise responsabilità di natura erariale. Pertanto invito i “corpi sociali, le associazioni, le aziende e le imprese" a svolgere il loro importante ruolo di confronto con il Comune, ma di continuare a farlo rispettando a loro volta l'alta funzione di noi consiglieri comunali, che cerchiamo di svolgere a nostra volta il nostro importante ruolo con passione, responsabilità e lealtà verso la comunità che abbiamo il privilegio di rappresentare», conclude Tarzia.