L'allarme dei 5 Stelle: «Tagli dei fondi PNRR, rischio indebitamento per i comuni»

«Veneto e Comuni a rischio indebitamento a causa degli improvvisi tagli dei fondi PNRR». E' l'allarme che lancia, con le sue dichiarazioni, l’On. Enrico Cappelletti del M5S. «Il nuovo Pnrr elimina progetti per 16 miliardi per Comuni, dissesto idrogeologico, welfare. In particolare lo stralcio dal Pnrr di fondi destinati al dissesto idrogeologico e alla rigenerazione urbana creeranno disagi e forti ripercussioni nelle provincie padovane, bellunesi, veneziane, vicentine, trevigiane e rodigine. Rischio indebitamento o di non avviare importanti cantieri già approvati».

Dello stesso avviso la senatrice del M5S, Barbara Guidolin : «Ad oggi tra le misure da eliminare e che riguardano i Comuni, 13 dei 15,89 miliardi, - ci sono la rigenerazione urbana, i piani urbani integrati, fondi per la riduzione del rischio idrogeologico, finanziamenti per le infrastrutture sociali di comunità e la promozione di impianti innovativi, inclusi gli eolici e fotovoltaici galleggianti. Non solo ma anche la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie e il verde urbano ed extraurbano. Proprio ora che i Sindaci del Veneto chiedono a gran voce la riattivazione del vituperato Superbonus 110%. Ma i fondi per cementificare 40 ettari di campagna vergine pregiata a Tessera, per soddisfare le mire speculative del Sindaco Brugnaro, li hanno trovati. L’eventuale fallimento nel realizzare integralmente il Pnrr implicherà - concludono i parlamentari veneti del Movimento 5 Stelle - una sconfitta e un incalcolabile danno economico per il Veneto. Qualcuno dovrà assumersi le responsabilità».