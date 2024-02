Alleanza per Cadoneghe e Anpi in piazza contro la presenza dei neonazisti al giorno della memoria

Anpi e l'alleanza per Cadoneghe, costituita da Pd, M5S, Colazione Civica e alcune liste civiche, che sostiene la candidata Paola Venturato, hanno indetto un sit in antifascista per le ore 17.00 nel piazzale della chiesa di Sant'Andrea. Una manifestazione che arriva a una settimana da un fatto grave, ossia la presenza di un gruppo dichiaratamente neonazista alla giornata della memoria in ricordo dei martiri delle foibe. Presenza legittimata dal gruppo di Fratelli d'Italia dello stesso comune, Cadoneghe, che li ha ringraziati per aver partecipato alla commemorazione, con un post su Fb. «Si ringrazia Continuità Ideale e Vfs (Veneto Fronte skinheads ndr) per la collaborazione e per la presenza sempre preziosa». Anche se la vicenda non ha avuto il clamore che in altre occasioni ci sarebbe stato, la presenza di un gruppo dichiaratamente neonazista a un evento pubblico e istituzionale non è proprio una cosa normale. Il Sindaco Schiesaro ha preso le distanze spiegando che «che ho preso atto solo in seguito della presenza tra il pubblico di alcuni esponenti appartenenti a movimenti che, chi mi conosce bene sa, non mi appartengono». Anche il candidato sindaco Enrico Scacco ha chiesto chiarimenti, ma non si è spinto neppure lui troppo in là. Per la coalizione a sostegno di Paola Venturato la questione è invece è dannatamente seria. «Ci uniamo alla decisa condanna di quanti ritengono inaccettabile la partecipazione istituzionale del sindaco e di parte della giunta alla manifestazione in memoria delle vittime delle foibe promossa da Fratelli d’Italia con la “collaborazione e la presenza sempre preziosa” di Continuità Ideale e di Veneto Fronte Skinheads, due formazioni nazi-fasciste, che ha avuto luogo sabato 17 febbraio presso il monumento ai caduti davanti alla chiesa di S. Andrea di Cadoneghe», fanno sapere dall'Alleanza per Cadoneghe. Da qui l'appuntamento di domani, sabato 24 febbraio.