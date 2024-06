Alleanza Verdi - Sinistra, interrogazione a Piantedosi sui fatti delle Fiorine

La capogruppo di AVS alla Camera Luana Zanella e il capogruppo in commissione Giustizia Devis Dori in una interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per i fatti avvenuti la notte del solstizio d'estate alle Fiorine, nel comune di Teolo.

«Lo scorso 20 giugno alcuni giovani di Azione Studentesca e Azione Universitaria si sono dati appuntamento sui Colli Euganei per celebrare con "Croci celtiche, falò, “boia chi molla” e canti fascisti il solstizio d'estate, il "sol invictus", con slogan dichiaratamente fascisti tra cori che inneggiano al Duce e saluti romani», è stato spiegato nella ricostruzione fatta al ministro. «Le immagini che arrivano da Teolo, in provincia di Padova, sono gravi e inquietanti e rappresentano a tutti gli effetti ritualità fasciste in piena regola. Fino ad ora il Governo non ha mai preso posizione e non ha riconosciuto che esiste il problema di apologia del fascismo esistente tra alcune associazioni giovanili e studentesche di Fratelli d’Italia, come hanno dimostrato recenti inchieste giornalistiche». Di qui la richiesta al Guardasigilli: «Chiediamo che il ministro Piantedosi esca dall’immobilismo dia attuazione alla Costituzione scioglimento le organizzazioni di stampo neofascista».

Ma non è stato l'unico episodio, quello delle Fiorine. Per questo per sabato prossimo è prevista una iniziativa a Padova, lanciata da Coalizione Civica. Si vuole porre l'attenzione anche su quanto accaduto il 17 giugno, in pieno centro città, quando i militanti di Casa Pound e Veneto Fronte Skinheads hanno minacciato i giornalisti imponendo da loro di essere filmati o fotografati mentre eseguivano il saluto romano e inneggiavano al fascismo.