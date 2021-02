Alta velocità, l'on Caon ed il Presidente della Provincia: «Alta velocità, opera indispensabile»

«La tratta ferroviaria ad Alta Velocità Padova- Bologna è indispensabile ed è stata dimenticata da troppo tempo. Senza di essa manca uno snodo ferroviario fondamentale di interscambio che colleghi due città nevralgiche del Nord-Est». La tematica è stata affrontata in occasione di una conferenza stampa alla quale erano presenti il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui e l’On. Roberto Caon, deputato di FI, firmatario di una mozione presentata al Governo affinché venga realizzato questo tratto ferroviario ad Alta Velocità con i progetti finanziabili attraverso il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR).

Alta velocità

«Sostengo con convinzione questo obiettivo – ha dichiarato Fabio Bui – e come Provincia di Padova mi faccio interprete nel territorio di questo progetto strategico per far sentire la nostra voce al Governo. Abbiamo già raccolto l’adesione di Federalberghi Terme Abano Montegrotto, di un gruppo di imprenditori della Zona Industriale di Padova e abbiamo invitato tutti i 102 Comuni del territorio a predisporre una mozione che impegni il Governo e in particolare il Ministro alle Infrastrutture e Trasporti e la Regione Veneto per sollecitare la presa in carico del potenziamento di questa infrastruttura ferroviaria. Dobbiamo solo essere uniti e batterci concretamente affinché Padova, il suo territorio, le imprese e il turismo possano avere le infrastrutture che meritano. Non solo una visione, ma anche un’azione: dalle parole dobbiamo passare ai fatti perché di tempo ne è stato perso fin troppo. Il mio monito è di avere degli obiettivi strategici, che siano concreti e realizzabili nel più breve tempo possibile».

«Padova e Bologna – ha detto l’On.le Roberto Caon – sono i due principali snodi logistici ed economici del Nord Est e potenziare il collegamento ferroviario con il passaggio all’alta velocità, oltre a consentire di utilizzare al meglio le potenzialità economiche, turistiche e culturali di queste aree, produrrebbe ricadute positive nell’ambito della mobilità e conseguentemente della qualità dell’ambiente. Il progetto è pienamente rispondente ai principi in base ai quali dovranno essere utilizzate le risorse del NGEU: investimento green, modalità alternativa di trasporto, natura economica, turistica, culturale e sociale dell’opera. Il passaggio all’Alta Velocità della linea Bologna – Padova, alla luce della sua estensione di 124 chilometri, non comporta costi insostenibili, ma porterebbe lavoro, collegamenti e infrastrutture a vantaggio di tutto il Nordest».