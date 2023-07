Bitonci, De Poli e Zan a rapporto di Cia, i pensionati: «Serve una minima almeno a 780 euro»

«Il Governo aumenti la minima ad almeno 780 euro al mese o, comunque, ad un importo non inferiore a quanto indicato dall’Ue riguardo la soglia di povertà». Anp (Associazione nazionale pensionati) Cia Padova ha presentato l’istanza in occasione dell’incontro che si è tenuto stamane nella sede dell’Ordine dei Periti industriali di Padova assieme ai parlamentari Massimo Bitonci, Antonio De Poli e Alessandro Zan. Stando agli ultimi dati Istat, in provincia di Padova sono 54.407 i pensionati che vivono con un assegno fino a 750 euro al mese (il 26,96% del totale dei pensionati, che nel padovano sono 201.762).

Gazzetta e Miatello

«Sono molte, in realtà, le questioni sul tavolo – ha detto Giovanna Gazzetta, presidente di Anp Cia Veneto – Su tutte, negli ultimi anni le pensioni hanno perso qualsiasi potere d’acquisto. Serve ridurre il carico fiscale su di esse, che è superiore alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente. La parola chiave è dignità. Non si tratta di una mera questione economica. L’anziano è anzitutto una risorsa, e non un peso per la società. Motivo per cui le Istituzioni sono chiamate a stare vicini ai pensionati con misure concrete: la sanità pubblica, tra gli altri temi, dev’essere davvero per tutti». Una delle criticità più importanti, oggi, è la solitudine: «Gli anziani non siano abbandonati a loro stessi. Mi riferisco, in particolare, alle arre rurali e marginali. Vanno create delle reti. I pensionati, in ultima analisi, rappresentano la categoria più esposta: l’assistenza domiciliare, le case di comunità, i servizi previsti dalla nuova legge sulla non autosufficienza, i medici che scarseggiano». «Tali nodi devono venir affrontati con urgenza – ha aggiunto il presidente di Anp Cia Padova, Carlo Miatello - anche utilizzando le risorse del Pnrr».

De Poli, Bitonci e Zan

Il senatore Antonio De Poli ha sottolineato che il mondo dell’agricoltura è in controtendenza rispetto ad altri settori: «Tanti giovani stanno investendo nelle aziende agricole e ciò significa che da qui ai prossimi anni vi sarà continuità nella filiera, si tratta di un buon segnale. Per quanto riguarda i nodi rilevati da Anp Cia non c’entra l’appartenenza politica, piuttosto il raggiungimento del risultato. La sanità pubblica è un diritto universale: il fatto che ci siano pochi medici e infermieri è soltanto una delle problematiche». Il sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, ha ricordato gli interventi che l’esecutivo ha messo in atto al fine di calmierare i prezzi. Su tutti, quello sulla benzina: «Dal primo agosto tutti i distributori saranno tenuti ad esporre il prezzo medio. Sappiamo bene, peraltro, che l’inflazione reale è molto più alta. Stiamo lavorando in tal senso, per venire incontro alle esigenze dei più fragili». Infine, il deputato Alessandro Zan: «Serve trovare al più presto le risorse necessarie per attuare la legge sulla non autosufficienza. Fra le azioni portate avanti dal Governo, la social card è chiaramente una misura a spot, quasi un gesto di carità. Occorrono interventi strutturali. Le tasse? Se tutti le pagano, paghiamo tutti di meno».