Amici a quattro zampe, due serate all'insegna del rapporto con gli animali

Il Comune di Albignasego continua a dimostrare il suo impegno verso il benessere degli animali con una serie di attività e iniziative rivolte ai cittadini. Nei mesi di maggio e giugno, il Comune ha organizzato due serate informative per condividere tematiche legate alla convivenza con gli animali domestici.

“Abbiamo deciso di organizzare queste serate – spiega il consigliere delegato alla tutela degli animali Valentina Bado - per una serie di motivi che toccano aspetti legali, etici, sociali ed educativi. Questi eventi sono strumenti importanti per diffondere informazioni essenziali e sensibilizzare l'opinione pubblica su temi quali le normative per gli animali, il rispetto delle leggi, il benessere animale: le cure veterinarie obbligatorie, vaccinazioni e trattamenti preventivi aiutano a mantenere gli animali in salute e per educare la comunità a creare una società più consapevole e responsabile”. La prima serata dal titolo "Come vivere felice con il tuo cane" si è svolta il 22 maggio, ha attirato un ampio pubblico curioso e motivato, l’evento ha offerto preziosi consigli su come instaurare un rapporto armonioso e felice con il proprio amico a quattro zampe, grazie all’esperienza della Dr.ssa Adamelli Serena: Medico Veterinario, Esperto in comportamento e IAA.

Il 19 giugno è in programma la serata "Le conosci bene le normative per vivere felice con il tuo cane", un appuntamento pensato per dare la possibilità ai cittadini di approfondire la conoscenza delle normative vigenti in materia di benessere animale. La serata si svolgerà alle ore 20:30 presso la Sala Verdi di Villa Obizzi e sarà condotta dal dott. Aldo Costa, Direttore del Servizio sanitario veterinario di igiene urbana dell'Azienda ULSS 6 Euganea. I temi spazieranno dagli Obblighi di legge relativi alla movimentazione su suolo pubblico e alla detenzione nel rispetto del benessere animale, analizzando le normative che regolano la circolazione degli animali e le condizioni necessarie per garantire il loro benessere, alle normative igienico-sanitarie fornendo le corrette indicazioni su come mantenere elevati standard igienici per prevenire malattie e garantire la salute degli animali e dei cittadini e alle informazioni utili in caso di ritrovamento animale vagante e/o ferito fornendo suggerimenti pratici su come comportarsi e a chi rivolgersi in situazioni di emergenza. “Le serate informative, – conclude Valentina Luise Assessore all'ambiente – sono momenti fortemente voluti dai cittadini e riscuotono sempre un ottimo riscontro di pubblico, segno di una crescente attenzione verso il benessere animale. Questo interesse, osservato anche dai veterinari della zona con cui collaboriamo, è indicativo del desiderio dei cittadini di costruire una Città a misura di animale nel rispetto delle norme e di tutti i cittadini”.