Amministrative Vigodarzere: il giovane Frison lancia la sfida

"E' ora di cambiare" è il nome scelto per la lista a supporto del candidato sindaco, Emanuele Frison.

«Vigodarzere ha bisogno di una alternativa seria e di competenze per costruire i suoi prossimi dieci anni di vita e di rinascita. Il periodo storico che stiamo vivendo ha imposto a governi e Unione Europea un corposo piano di rilancio (Recovery Fund) e le risorse straordinarie che gli enti locali si troveranno a gestire, devono portare i territori ad crescere ma in modo duraturo ed è per questo che riteniamo fondamentale che il governo della città debba superare le barriere ideologiche del passato e orientarsi a metter in campo una squadra all’altezza delle sfide che ci attendono - dichiara il candidato sindaco Emanuele Frison.

Frison

Nato e cresciuto a Vigodarzere, Frison ha 26 anni e studia giurisprudenza all’Università di Trento e nel

contempo ricopre il ruolo di addetto alla produzione presso Poste italiane. Già candidato nel 2016 è stato alla carica di consigliere comunale, ha poi collaborato con i tanti consiglieri eletti del territorio coadiuvando gli stessi nello studio e nella redazione di atti amministrativi. «Ho avuto modo di conoscere il mio territorio, le persone e le numerose problematiche - continua Emanuele Frison - e proprio dalla volontà di essere portavoce delle istanze dei miei concittadini, è nata l’idea di proporre qualcosa di nuovo, di mettermi ancora in gioco per dare loro una risposta a problemi irrisolti da decenni. Non posso accettare un atteggiamento remissivo da parte di chi è stato eletto per trovare soluzioni».

Vigodarzere

«L’amministrazione non ha risolto i problemi - conclude Frison - che riguardano lo sviluppo del territorio, le

politiche sociali, la partecipazione e la comunicazione. Stiamo lavorando da tempo e siamo in dirittura di

arrivo con un programma aperto a suggerimenti da parte della cittadinanza che intendiamo coinvolgere

perché la Vigodarzere dei prossimi 10 anni dovrà rappresentare un fiore all’occhiello di cui andare fieri. Una

Vigodarzere in cui ogni cittadino possa riconoscere il proprio contributo ed è per questo che invito,

superando le ideologie, tutti i cittadini interessati, a sostenere»