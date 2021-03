Carmignano di Brenta, confermate le deleghe ad assessori e consiglieri

Con Decreto emesso il 3 marzo scorso sono state confermate tutte le deleghe già attribuite dal sindaco Alessandro Bolis ad assessori e consiglieri delegati: il vicesindaco reggente, Eric Pasqualon, ha assunto i referati che erano in capo al sindaco Bolis. Non è prevista per il momento la nomina del quarto assessore.

Amministrazione

È dunque pienamente operativa l’amministrazione comunale di Carmignano di Brenta, dopo il gravissimo lutto che ha colpito la comunità con la scomparsa del sindaco Alessandro Bolis. Questo permetterà agli amministratori di continuare nella strada intrapresa con Bolis, che ha visto sindaco e assessori lavorare coesi sin dall’inizio del loro mandato per realizzare opere e servizi fondamentali per la crescita della comunità. Si legge in una lettera che sarà inviata a tutti cittadini firmata dal vicesindaco Eric Pasqualon e dall’amministrazione comunale: «La sua squadra non si cambia: con i decreti del 3 marzo abbiamo riconfermate le medesime deleghe che erano state assegnate dal sindaco Bolis agli assessori e ai consiglieri delegati, mantenendo così la massima continuità e coerenza dell’azione amministrativa. La Carmignano di Brenta che conosciamo è stata pensata e realizzata assieme a lui e sentiamo forte la responsabilità di continuare quanto ha messo in cantiere per il futuro. Ci siamo già rimessi al lavoro tutti assieme per rendere l’azione amministrativa immediatamente operativa ed efficace, come avrebbe voluto lui. Lavoreremo uniti per realizzare il programma e gli impegni che ci eravamo presi, insieme ad Alessandro, nell’iniziare questo mandato». Come sancito dalla normativa, non è prevista la nomina di un commissario prefettizio, ma è il vicesindaco ad assumere la carica di reggente. «Una carica - commenta Eric Pasqualon - che ho accettato nella consapevolezza della grande responsabilità che mi assumo. Garantisco tutto il mio impegno e la mia determinazione nel portare avanti quanto già avviato e la mia disponibilità ad accogliere e ascoltare sempre i nostri concittadini. Ringrazio gli assessori e tutti i consiglieri che mi hanno confermato la loro collaborazione e il loro supporto».

Alessandro Bolis

Il vicesindaco e la Giunta e reggente rimarranno in carica fino alla prima data utile per nuove elezioni amministrative, la cui data probabilmente sarà fissata dal Governo nel mese di ottobre, compatibilmente con l’emergenza Covid. «Nel frattempo noi ci siamo - continua Pasqualon - sostenuti dalla determinazione e dalla volontà nel dare continuità all’opera del nostro sindaco. Stiamo amministrando e traghetteremo con grande responsabilità e impegno il paese alle prossime elezioni, un importante momento della nostra vita democratica, che rimetterà ai cittadini la decisione relativamente a chi dovrà amministrare il nostro Comune». Infine, un pensiero al Sindaco che ci ha lasciati: «Alessandro era non solo un Amministratore abile e concreto, con una grande visione del futuro e la capacità di realizzare i suoi grandi progetti. Era soprattutto un grande uomo, una persona altruista, che anteponeva sempre gli interessi della sua comunità, che amava, ai suoi. Per noi che abbiamo camminato insieme a lui in questi anni era un maestro, che si faceva ascoltare per la sua autorevolezza e non per la sua autorità. Alessandro rimarrà per sempre il nostro Sindaco, sarà per noi Amministratori una guida nella nostra azione amministrativa e resterà nel nostro cuore».