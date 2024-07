La prima da capogruppo di Cacciavillani in consiglio. AmoPadova: «Sempre a difesa del bene comune »

Nel consiglio comunale previsto per la sera di lunedì 8 luglio a Palazzo Moroni, sarà la prima volta per Bruno Cacciavillani come capogruppo degli eletti nella lista del sindaco dopo che Luigi Tarzia ha scelto di andare nel gruppo misto