Ampliamento Templari, la Provincia richiama il Comune mentre cresce la protesta

Questa mattina, martedì 20 febbraio, diversi striscioni sono apparsi nel comune di Abano per dire no all'ampliamento dello stabilimento Templari che dovrebbe sorgere in via Cesare Battisti, dove sono già presenti da due anni. L'area è di proprietà della società ma allo stato attuale non potrebbe cambiare destinazione d'uso, che è agricolo. Hanno chiesto una variazione al comune presentando la domando via Suap, lo sportello unico per le attività produttive di Abano. Il responsabile dello sportello ha seguito l'iter e ha così convocato ben due conferenze di servizi.

Secondo la legge regionale 55 del 2012 stabilisce che dopo aver fatto questo passaggio ci sono venti giorni per i cittadini per presentare osservazioni. Dall'8 al 28 dicembre, c'è stata quindi la possibilità di presentarne, alla fine erano circa 50. Considerato anche il periodo festivo un numero considerevole. Entro 30 giorni il comune avrebbe dovuto poi convocare il consiglio comunale, trattare le osservazioni e poi decidere e quindi votare. Questo non è avvenuto perché, aveva spiegato il sindaco Barbierato, mancava il parere della Vas Regione, assolutamente vincolante. Ma questa richiesta, appare nei documenti, che come previsto è stata inoltrata anche dal privato, l'ha inoltrata unicamente la società, lo scorso 1 dicembre. Il problema è che non poteva essere stata integrata con le osservazioni ricevute.

I cittadini che le hanno presentate, due partiti d'opposizione, FdI e la lista civica guidata da Luigi Ciccarese, il comitato nato spontaneamente contro l'allargamento dei capannoni, che dovrebbero triplicati secondo le intenzioni della società, chiedono non solo che il tutto venga discusso in consiglio comunale. Inoltre si appellano anche loro la 55, chiamando in causa l'ente che deve mediare tra le parti come è previsto da quella stessa legge, che in questo caso è la Provincia. E quest'ultima, con una comunicazione ufficiale, ha di fatto chiesto in modo perentorio al Comune di accelerare questo passaggio, richiamandolo ufficialmente. Spiega la portavoce del Comitato, Francesca Forcella «Nella nota “si invita il Comune ad adoperarsi affinché sia acquisito quanto prima il parere Regionale VAS per il corretto completamento della procedura". Segnalo inoltre - ha aggiunto Forcella - che le persone che risiedono in Via Cesare Battisti, Via del Gallo, dove si trova la Ditta Templari, sembrano essere state adeguatamente aggiornate sull’operazione in corso, cosa che non aveva fatto l’amministrazione, e stanno manifestando il loro dissenso con cartelli posti lungo le strade». Contro l'ampliamento dei Templari sono state raccolte circa 600 firme.