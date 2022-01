Anche i parlamentari padovani esprimono vicinanza alla Professoressa Viola

In una nota i parlamentari padovani della Lega Alberto Stefani, Massimo Bitonci e Andrea Ostellari hanno espresso vicinanza e solidarietà alla professoressa Viola, minacciata nei giorni scorsi attraverso una lettera minatoria accompagnata da un proiettile.

Scienza

«La Lega si stringe attorno alla professoressa Viola contro le spregevoli minacce ricevute. Docente ordinaria di Patologia generale presso il dipartimento di Scienze biomediche dell'Università di Padova, la professoressa Viola rappresenta l’intera comunità scientifica a cui dobbiamo dire grazie per l’impegno e l’abnegazione che ogni giorno dimostra nella ricerca per la salute pubblica. In prima linea ci siamo anche noi al fianco di ricercatori, medici e scienziati per cercare di uscire al più presto dal tunnel della crisi provocata dal perdurare della pandemia».