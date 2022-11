"Emergenza freddo" anticipa e aumenta il numero dei posti letto

Anticipato di qualche settimane e implementato il servizio per i senza dimora che vivono o transitano nella nostra città. Lo ha annunciato l'assessora al sociale del Comune di Padova, Margherita Colonnello, anticipando anche quelle che sono le novità previste per quest'anno. Sono diverse e rigurdano sia l'implementazione dei servizi che gli spazi dove potranno essere ospitati. Sempre nella serata di lunedì 14 novembre comincerà ad essere operativo anche la Cucina Mobile consegnerà direttamente in strada pasti caldi di qualità, appena cucinati con prodotti freschi e con proposte diversificate per un apporto nutrizionale sano ed equilibrato, oltre che per andare incontro alle varie esigenze culturali e religiose. Monoporzioni con primo e secondo a base di carboidrati, carne e verdure, a cui si aggiunge sempre una zuppa e un tè, e inoltre uno zainetto contenente una ricca colazione per la mattina successiva. «Anticipiamo l'emergenza freddo e aumentiamo a 150 i posti letto disponibili, con i 20 posti all'ex Gabelli», ha dichiarato l'assessora al sociale, Margherita Colonnello. «Il Piano d’accoglienza - sottolinea ancora l'assessora - per l’emergenza freddo è definito in collaborazione con decine di realtà del terzo settore e del privato sociale, vere protagoniste di questo fondamentale servizio che viene offerto a chi ha più bisogno. E’ proprio grazie alla ricchezza del nostro tessuto sociale che Padova riesce sempre a garantire servizi anche nelle difficoltà e per questo il nostro sostegno costante è doveroso, oltre a un sentito ringraziamento».