Aperol, tre giorni di festa e una donazione per il restauro di monumenti cittadini

Una serie di iniziative organizzate da Aperol per delle iniziative di promozione del suo marchio. «Qui è nato l'Aperol - sottolinea Bressa - giovedì con il management dell'azienda sveleremo tutti i dettagli dell'iniziativa e scopriremo anche quale sarà l'importante donazione che hanno deciso di fare alla città per restaurare dei monumenti». C'è stata comunque qualche lamentela: «Stiamo parlando di un evento che coinvolgerà tutta la città e porterà un indotto positivo e una donazione a favore dei nostri beni culturali. Ci vuole un po' di pazienza ma non si può non riconoscere quanto sia importante che un grande brand investa nella nostra città».