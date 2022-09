Aperta nuova passerella sul Bacchiglione

Aperta al passaggio di biciclette e pedoni, da questa mattina, la nuova passerella ciclopedonale sul Bacchiglione tra Voltabrusegana e Brusegana. Il nuovo manufatto mette in collegamento i percorsi pedonali e ciclabili sulle due rive del fiume. Un’opera molto richiesta dagli abitanti dei due quartieri e necessaria dopo che Rfi ha da tempo interdetto l’uso per motivi di sicurezza di quella montata a fianco del ponte ferroviario.

La passerella è strategica anche perché permette a tanti studenti di raggiungere più agevolmente gli istituti scolastici presenti a Brusegana, fin dai prossimi giorni con la riapertura delle scuole. Senza la passerella per andare da Voltabrusegana a Brusegana è infatti necessario passare dal Bassanello o addirittura da Tencarola.

La soluzione tecnica adottata per la sua costruzione è relativamente semplice: la nuova passerella è stata realizzata in carpenteria metallica, vincolando la struttura a quella del ponte della tangenziale ovest che scavalca il Bacchiglione poco a monte del ponte ferroviario. La passerella, ha una larghezza di 2,5 metri, è lunga 75 metri, è montata a sbalzo sul versante a monte del ponte della tangenziale ed è adeguatamente collegata alle sommità degli argini. L’investimento necessario è stato di 550 mila euro e i lavori sono iniziati nell’ottobre dello scorso anno. La posa ha richiesto anche la chiusura per alcune notti della corsia sud della tangenziale per permettere alle gru di operare in totale sicurezza. I lavori sono stati realizzati da Zara Metalmeccanica