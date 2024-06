Aperti i seggi, 52 Comuni cambiano sindaco, 4 a rischio ballottaggio. E poi ci sono le europee

Dalle 15 di oggi, 8 giugno, fino alle 23 di domenica si vota per scegliere i nuovi parlamentari europei. In 52 comuni padovani si sceglie anche il sindaco e in 4 comuni si rischia il ballottaggio. Oltre alle elezioni europee, infatti, in molti Comuni si svolgeranno le elezioni amministrative. Per il padovano questa è la tornata elettorale più pesante: sono ben 52 i comuni chiamati ad eleggere il nuovo sindaco. Praticamente la metà della provincia. Sono più di 275 mila i padovani che oltre alle europee dovranno votare per rinnovare il consiglio comunale. In totale 114 candidati per 52 comuni. A sostegno degli aspiranti primi cittadini ci sono 144 liste, che schierano in tutta la provincia oltre 1.800 candidati consiglieri.

I Comuni a rischio ballottaggio

In ben 8 comuni c’è solo un candidato sindaco che per essere eletto dovrà avere il 50 % dei voti e che venga raggiunto il quorum degli aventi diritto. Quattro invece i comuni sopra i 15 mila abitanti dove si rischia il ballottaggio sono: Cadoneghe, Monselice, Rubano e Selvazzano. Qualora un candidato non ottenesse il 50%+1 voto si andrà a secondo turno con i due candidati più votati nel fine settimana del 23 giugno. Una volta chiuse le urne domenica sera si procederà con lo spoglio delle schede per le elezioni europee. Lunedì dalle 14 invece si inizierà la conta e la verifica delle schede per le amministrative.