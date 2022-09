L'appello di 37 intellettuali: «Andate a votare l'alleanza tra Verdi, Sinistra Italiana e Possibile»

Le elezioni politiche del 25 settembre vedono in campo una lista frutto di una scelta unitaria, fatta prima dello scioglimento delle Camere: l’alleanza Verdi-Sinistra-Reti civiche, alla quale partecipano Europa Verde, Sinistra Italiana, alcune realtà civiche e Possibile. Una proposta forte e coraggiosa, che unisce culture politiche diverse e ugualmente preziose, per far contare il bisogno di giustizia climatica e di giustizia sociale, per dare una risposta ambientalista e di sinistra alla guerra, all’acuirsi della crisi ambientale e alle disuguaglianze crescenti, che sono facce della stessa medaglia, quella di un’economia “sporca” basata sull’estrazione insostenibile dei fossili, sulle disparità sociali, sulla distruzione degli ecosistemi.«»

Le forze in campo

Il quadro delle forze in campo e la possibile alta astensione rischiano di favorire le destre, che potrebbero addirittura ottenere un risultato con il quale modificare la Costituzione repubblicana. Per questo l’alleanza Verdi-Sinistra-Reti civiche ha scelto un accordo tecnico con il PD e altre forze, nel proposito di contrastare il pericolo di una vittoria “pigliatutto” delle destre, contendere a Meloni, Salvini e Berlusconi il maggior numero possibile di collegi uninominali, opporsi alle derive autoritarie e presidenzialistiche e difendere la Costituzione e i valori dell’antifascismo e del parlamentarismo.

I firmatari

1. Beatrice Andreose, giornalista, consigliera Parco Colli

2. Maurizio Angelini, già dirigente scolastico e sindacale, Cadoneghe

3. Lorenza Annoni, pacifista, Albignasego

4. Fabio Beraldin, operatore nella promozione sociale

5. Adone Brandalise, docente di Teoria della letteratura Unipd

6. Denis Brotto, regista e docente di Cinema Unipd

7. Claudio Calia, autore di fumetti

8. Luisa Calimani, architetto, presidente Associazione Villa Draghi

9. Valentina Cantone, docente di Storia dell’arte bizantina Unipd

10. Ludovica Dainese, consigliera comunale Galzignano

11. Fiona Dalziel, docente di Lingua inglese Unipd

12. Mariateresa Di Riso, insegnante

13. Guglielmo Donadello, presidente Consorzio Servizi per l’agricoltura Padova

14. Luca Illetterati, docente di Filosofia teoretica Unipd

15. Sergio Lironi, architetto, presidente onorario Legambiente Padova

16. Marina Mancin, già consigliera e assessora comune Padova

17. Roberto Marchioro, già consigliere e assessore Ponte San Nicolò

18. Roberto Marinello, già consigliere comunale Padova

19. Marisa Merlin, artista ambientale

20. Francesco Miazzi, consigliere comunale Monselice

21. Roberto Monti, docente di Analisi matematica Unipd

22. Massimo Morbiato, imprenditore - EZ Lab, Blockchain Solutions

23. Attilio Motta, docente di Letteratura italiana Unipd

24. Marta Nalin, consigliera comunale Padova

25. Girolamo Panozzo, già direttore di ricerca CNR

26. Lucio Passi, responsabile nazionale Legambiente per l’agricoltura italiana di qualità

27. Giancarlo Previati, attore

28. Loris Pietro Ramazzina, assessore Ambiente e Pari Opportunità comune di Este

29. Antonella Russo, docente di Genetica Unipd

30. Marco Sangati, già consigliere comunale Padova

31. Ilario Simonaggio, sindacalista, responsabile Dipartimento Legalità CGIL Veneto

32. Alberto Tonolo, docente di Algebra Unipd

33. Dolores Tognazzo, docente emerita di Psicologia Unipd

34. Anny Tormene, ginecologa

35. Maristella Urbano, già consigliera comunale Mestrino

36. Stefano Zago, artista sociale

37. Stefano Zoletto, formatore, counselor