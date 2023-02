Appiani, operazione "double face": da un lato verde e piste ciclabili, dall'altra una tribuna vintage

Un investimento che non arriva a 900mila euro ma che cambierà l'aspetto di via Via 58 Reggimento Fanteria Brigata Abruzzi. Lo hanno presentato il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, Andrea Micalizzi e il collega con delega allo sport Diego Bonavina. Si tratta innanzitutto dell'abbattimento della vecchia tribuna dello stadio Appiani, che è poi il vero protagonista di questa operazione di restyling. Una operazione che ha due facce, appunto. «Interverremo nell'impianto perché non c'è alternativa, la tribuna deve essere abbattuta perché è decadente e pericolosa. L'idea è stata quindi di recuperare la versione originaria dello stadio, con una tribuna in legno da duecento posti immersa nel verde. All'Appiani ci giocano le giovanili del Padova, Sanprecario e altre squadre. Chiaro che non si possono aspettare tornei di professionisti e campionati, ma l'Appiani continua ad avere una sua vita, per questo anche abbiamo optato a questa soluzione». Bonavina è molto soddisfatto di questa soluzione che proprio lui aveva auspicato. Quella di salvaguardare la storia ma allo stesso tempo renderlo funzionale per i giorni nostri. «Da cittadino non posso che essere contento. Tanto verde e piste ciclabili da una parte, dall'altra un tocco vintage ma allo stesso tempo una valorizzazione dell'impianto che non può che far bene all'Appiani». Dello stesso avviso il vice sindaco, Andrea Micalizzi: «La settimana prossima procediamo con l'apertura del cantiere, con l'abbattimento della vecchia tribuna. I lavori saranno terminati entro un anno. Oltre alla parte riguardante lo stadio c'è da considerare che verranno realizzate nuove piste ciclabili, tutte immerse al verde. Sarà pure recuperato il canale Alicorno. Stombineremo infatti un pezzo, così da recuperare anche l’immagine di città delle acque con questo canale ricordo parte proprio dal Bastione Alicorno e alimenta la canaletta dell’Isola Memmia e attraversa poi l’Orto Botanico, sarà riapertoLa pista ciclabile sarà separata dalla strada da una parte verde». Una parte dell'investimento è finanziato con il Pnrr.