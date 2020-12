Albignasego, approvato il bilancio di previsione per il 2021

II Consiglio comunale di Albignasego ha approvato il bilancio di previsione per il 2021 senza alcun voto contrario (le minoranze si sono astenute).

Pur essendo l’ultimo bilancio di questa amministrazione e ormai prossimi alle elezioni per il rinnovo di Giunta e Consiglio, a questa discussione si è arrivati per la prima volta senza che le minoranze abbiano presentato proposte di modifiche tramite emendamenti al bilancio di previsione (cosa che per altro avviene da alcuni anni) e stavolta neanche al Dup, il Documento unico di programmazione, che delinea il piano di governo dell’amministrazione comunale. «Un risultato importante» afferma l’assessore al bilancio Federico Rampazzo, «che dimostra che siamo sulla strada giusta. In cinque anni il bilancio non ha mai avuto un solo voto contrario dalle minoranze e negli ultimi anni neppure proposte di modifica; ringrazio tutti i gruppi consiliari, di maggioranza e opposizione, per il lavoro costruttivo e il senso di responsabilità».

Su questo bilancio peserà la reale consistenza delle entrate, che per il 2020 hanno subito una riduzione a causa dell’emergenza sanitaria di circa 3.250.000 euro, dei quali lo Stato finora si è limitato a coprire circa 1.240.000 euro, ovvero meno della metà. Il resto è stato a carico delle casse comunali. «Sulla scorta di quanto accaduto nel 2020» sottolinea il sindaco Filippo Giacinti «il bilancio 2021 ha dovuto tenere conto in maniera prudenziale delle stimate minori entrate; nonostante ciò le tasse e le tariffe, ferme da oltre dieci anni, resteranno invariate, anzi in alcuni casi subiranno persino delle riduzioni». Per l’addizionale Irpef è stata ad esempio aumentata la fascia di esenzione di reddito fino a 12.360 euro. Per quanto riguarda la Tariffa rifiuti, la stessa a livello generale risente dei maggiori costi derivanti dal conferimento in discarica e dal nuovo sistema di calcolo stabilito dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera). «Ad Albignasego, però» continua l’assessore Rampazzo «per volontà dell’amministrazione comunale, grazie al recupero dell’evasione e al taglio di alcuni costi, non ci sarà alcun aumento, ma anzi una sostanziale invarianza per le attività produttive e commerciali e una diminuzione media del 4% per le famiglie». Conclude il sindaco Giacinti: «In questo momento storico non si può in alcun modo chiedere ulteriori sacrifici a cittadini e imprese e anzi, bisogna cercare di contenere la pressione fiscale il più possibile anche a livello comunale, compatibilmente con i gravi problemi economici che hanno colpito anche gli enti locali e la necessità di erogare i molti servizi che diamo alla popolazione».

Anche le tariffe dei servizi non subiranno aumenti e si confermano le agevolazioni su mensa e trasporto scolastico recentemente introdotte a favore delle famiglie numerose e i contributi per i servizi di pre-tempo e post-tempo nelle scuole dell’infanzia per le famiglie che ne usufruiscono, oltre ai nuovi contributi che verranno erogati anche ai micronidi che si sono di recente convenzionati. Aumenterà invece la spesa dedicata al settore sociale, per far fronte alle problematiche legate alla crisi economica conseguente alla pandemia. Confermato, infine, il significativo calo dell’indebitamento: dal 2008 ad oggi il debito comunale è sceso da circa 15,5 milioni a 6,8 milioni di euro e nel 2019 l’indebitamento pro capite ammontava a 259,14 euro, rispetto a una media nazionale di 1.812,73 euro. Da ultimo, proseguono gli investimenti per le opere pubbliche, che costituiscono un volano anche per l’economia: in programma interventi su viabilità, mobilità ciclabile, scuole e impiantistica sportiva.