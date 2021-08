Apre a Montegrotto lo Sportello lavoro al servizio di cittadini e imprese 

Da giovedì 26 agosto sarà attivo a Montegrotto Terme uno “Sportello lavoro” ’ per dare informazioni sul mercato del lavoro, sulle politiche attive per trovare lavoro, per aiutare il lavoratore a scrivere e a inserire il proprio curriculum vitae nel sistema ClicLavoro Veneto e per aiutare le imprese a trovare i lavoratori lo stesso sistema. Lo sportello, che sarà aperto al giovedì mattino dalle ore 9.30 alle 13 presso la casetta in legno di Parco Mostar e gestito dal servizio Informagiovani, nasce dall’adesione del Comune di Montegrotto Terme alla Rete territoriale per i servizi al lavoro e di orientamento, secondo il protocollo d’intesa sottoscritto tra Regione Veneto, Veneto Lavoro e Anci.

Sportello

«L’apertura del servizio Sportello lavoro presso il Comune - spiega l’assessora ai Servizi sociali Elisabetta Roetta - permetterà di dare una risposta immediata ai cittadini con informazioni relative all’accesso al mercato del lavoro disponibili senza necessità di recarsi nelle sedi dei Centri per l’Impiego rendendo così più facile la ricerca di una nuova occupazione, la ricollocazione lavorativa e la partecipazione alle politiche attive relative al lavoro».

Collocamento

«E’ un’opportunità importante - aggiunge il sindaco Riccardo Mortandello - soprattutto nel periodo storico che stiamo vivendo, Presso gli Sportelli Lavoro i cittadini in cerca di un’occupazione, ma anche imprese e intermediari, potranno reperire informazioni di base sul proprio status occupazionale, ricevere assistenza nel rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e nella pubblicazione del proprio curriculum vitae sul portale ClicLavoro Veneto, conoscere e iscriversi alle misure di politica attiva in corso (tirocini, Garanzia giovani, assegno per il lavoro), ottenere certificati amministrativi e ricevere informazioni sul collocamento mirato dei lavoratori disabili».