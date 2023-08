Arcella, arrivano altri 9milioni per Ex Coni, Configliachi e alloggi Erp

Una piccola proroga per la presentazione dei bandi di progetto, a dicembre, e poi una corsa contro il tempo perché tutto deve essere concluso entro il 2026, ma la conferma dell'arrivo di alri 9milioni per il PinQua, il progetto di riqualificazione che coinvolge Ex Coni, Configliachi e alloggi Erp per l'amministrazione sono una confema importante. Il costo dei materiali ha fatto inevitabilmente lievitare i costi di ogni progetto, così è stata necessaria una nuova iniezione di fondi.

«La riqualificazione delle abitazioni, il restyling complessivo di palazzo Configliachi darà nuovo valore alla città», sottlinea l'assessore Andrea Colasio che non trattiene una stoccata a un consigliere d'opposizione che è stato molto critico in questi mesi con l'amministrazione. «In questi mesi facendo tesoro dei suggerimenti del consigliere Ubaldo Lonardi, mi sono interfacciato più volte con la provincia e la direzione scolastica. Abbiamo trovato delle soluzioni che privilegiano il rapporto di interscambio funzionale tra la palazzina restituita a nuova vita e l’istituzione scolastica». La biblioteca scolastica, una sala riunioni importante e laboratori didattici troveranno collocazione al primo piano. Al piano terra ci sarà invece uno spazio espositivo. . «Il finanziamento aggiuntivo è sicuramente una bella notizia per un quartiere vivo e ricco di associazioni culturali come l’Arcella» chiosa l’assessore alla cultura del comune di Padova, Andrea Colasio.