Arcella, progetto Pinqua: primo step, le scuole

Il Pinqua, iProgramma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, finanziato dal Pnrr con 15 milioni di euro, parte all'Arcella con un primo intervento. Obiettivo è quello di mettere in sicurezza le aree antistanti le scuole e organizzarle in modo da metterle in assoluta sicurezza. Lo ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici, il vice sindaco Andrea Micalizzi.