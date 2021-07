Riqualificazione Arcella: "Frutto di un lungo lavoro di confronto con i residenti"

I rappresentanti dell'amministrazione nel quartiere festeggiano l'arrivo dei 15 milioni di euro da investire su piazza Azzurri d'Italia, ex Coni, ex Configliachi e ben 152 appartamenti

Arrivano i complimenti dei politici arcellani dopo la notizia del via libera arrivato da Roma di 15 milioni di euro, che serviranno a riqualificare completamente l'area di Sn Carlo in zona piazza Azzurri d'Italia e di ben 152 appartamenti.

Andreella

“La fortuna aiuta gli audaci, ma in questo caso non si tratta di audacia, si è trattato di lavoro, di un lungo e costante confronto e ascolto dei cittadini, dei tecnici, di chi ha messo sogni, visioni, amore per il quartiere» sostiene la presidentessa della consulta di quartiere all'Arcella “e quindi un ringraziamento di cuore va al sindaco e agli assessori che ci hanno creduto fino in fondo. Non si può che essere entusiasti di questo risultato, ora l'Arcella ha davanti a sé il futuro che si merita: bellezza e cultura faranno la differenza"

Pillitteri

“In questi ultimi anni l’immagine del quartiere Arcella è indubbiamente cambiata: molti cittadini e associazioni, anche sostenuti dall’amministrazione, hanno cominciato a vivere e a far rivivere molte zone del grande quartiere” evidenzia il consigliere con delega all'Arcella, Simone Pillitteri “ ma mancava però ancora qualcosa per sigillare il cambiamento avvenuto, mancava una vera e propria opera pubblica. Restaurare Coni e Configliachi, i due grandi buchi neri arcellani, segna finalmente l’inizio di un nuovo capitolo per l’Arcella e per tutta Padova. Ringrazio chi ha sempre creduto con noi in un cambiamento possibile, impegnandosi affinché tale sogno diventasse realtà”