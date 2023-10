Che festa per l'Area Ex Valli. Giordani: «E' la città che cambia»

Una grande la festa, organizzata dall'amministrazione insieme ad una rete di associazioni che hanno animato la giornata per un appuntamento che si prolungherà fino a sera. Dalle 15 infatti, eventi, concerti, laboratori per grandi e piccoli, oltre ai momenti istituzionali con il sindaco Sergio Giordani, il vice Andrea Micalizzi e gli assessori Francesca Benciolini e Andrea Colasio in rappresentanza della giunta comunale. Quello che ha portato a diventare area verde questo spazio è comunque un percorso lungo che ha trovato la sua svolta proprio durante il primo mandato di Seregio Giordani. La regia della giornata è stata affidata a quelli di Arcella Bella. Tra il pubblico anche diversi consiglieri comunali, da Tarzia alla collega Andreella, Pillitteri, Tiso, Gabelli. Non solo esponenti della maggioranza ma anche dell'opposizione come il consigliere Lonardi. Alle 18 e 30 circa il sindaco e gli assessori presenti hanno parlato al pubblico spiegando il percorso che ha portato a questo risultato e quelli che saranno i passaggi successivi, a cominciare dai lavori in piazzale Azzurri d'Italia, il futuro dell'ex Marchesi e del Configliachi. In serata, verso le 21, sarà svelato anche quello che sarà il nome che prenderà quest'area. Hanno votato in migliaia per scegliere a chi intitolare quessto nuovo spazio verde nel cuore dell'Arcella, a San Carlo.