Area Valli all’Arcella: tra un mese l’inaugurazione. Presentate le statue che omaggiano le donne di tutto il mondo

«Sta nascendo una nuova grande piazza in città, in un quartiere importante come l’Arcella, il luogo è l’ex area Valli, dove anni fa doveva sorgere un grande grattacielo al quale tutti gli abitanti del quartiere, all’epoca, si sono opposti. Chiedevano a gran voce che l’area diventasse pubblica e fosse destinata a verde, la nostra Amministrazione non senza fatica la ha acquistata e adesso stiamo realizzando quel polmone verde che i cittadini hanno sognato per 30 anni», sottolinea il vicesindaco Andrea Micalizzi. Tra un mese, il 7 ottobre prossimo, infatti, l’area ex Valli all’ +Arcella, acquistata dal Comune dopo una lunga e complessa trattativa per realizzare uno spazio verde pubblico, nell’ambito della più ampia riqualificazione anche di Piazza Azzurri d’Italia e della palazzina ex CONI, sarà inaugurata e aperta al pubblico.

In questi giorni la curiosità dei passanti è attratta dalle tre grandi sculture in legno che due artisti arcellani stanno realizzano all’interno dell’area, utilizzando i tronchi di due pioppi e un olmo abbattuti perché oramai pericolanti. Tre sculture che rappresentano tre donne, una asiatica, una africana, una europea a simboleggiare anche la multietnicità dell’Arcella e sottolineare l’importanza della componente femminile nella nostra comunità. All’opera due artisti che vivono e lavorano all’Arcella, Claudia Chiggia e Roberto Tonon creatori e animatori anche dell’Associazione Culturale Area 48 che nel quartiere propone laboratori di scultura su legno. Le tre figure femminili sono oramai chiaramente riconoscibili ma il lavoro di rifinitura è ancora lungo e terminerà giusto in tempo per l’inaugurazione dell’area verde, che nel frattempo sarà completata con l’installazione delle panchine e dell’illuminazione.

«Questo sarà un luogo che cambierà molto anche grazie ai lavori di riqualificazione che tra qualche settimana inizieranno in Piazza Azzurri d’Italia, mentre tra gennaio e febbraio del prossimo anno sarà la volta del via ai lavori alla palazzina ex CONI che verrà demolita e sostituita da un grande centro culturale. La cosa bella è che nasce una nuova area verde che mette al centro le donne, con una scultura in legno che fa riferimento anche alla multietnicità di questa città, un segno che parla dei nostri tempi e dell’importanza della componente femminile della nostra comunità, che noi mettiamo in primo piano proprio nella prima grande nuova piazza che realizziamo in città. Il 7 ottobre inaugureremo questo spazio con una grande festa di Quartiere con quasi 20 associazioni del territorio coinvolte dal pomeriggio fino a sera».