Area Valli, ora è del Comune. Micalizzi: «Qui una grande area verde»

L'assessore Andrea Micalizzi: «E' stata acquisita l’area ex Valli e approvato il progetto esecutivo. Ora ci sarà la gara, in autunno avremo la ditta per iniziare i lavori. Diventerà una delle più grandi aree verdi della città»