Arrivano i Baby Pit Stop negli uffici comunali

Il Comune, in collaborazione con UNICEF ha attivato il progetto “Baby Pit Stop” quale azione di sostegno alle famiglie. I Baby Pit Stop sono spazi attrezzati in alcune sedi del Comune aperte al pubblico, dove si possono trovare una comoda poltrona, fasciatoi, giochi, per dedicarsi alla cura dei propri bambini in tranquillità