In arrivo l'ex premier Conte e Bersani

Nel pomeriggio di martedì 7 settembre l'ex premier Giuseppe Conte incontrerà i cittadini di Albignasego in piazza del Donatore ad Albignasego. L'ex premier sarà ad Albignasego per supportare il candidato pentastellato nella campagna elettorale per le prossime comunali. Nel comune per il posto di primo cittadino è in corsa infatti anche il portabandiera locale del M5S, Paolo Carpanese. Ad Albignasego il sindaco uscente Giacinti (erede dell'ex consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Massimiliano Barison, alla guida del paese dal 2008 al 2015) se la vedrà proprio con lui e con la candidata del centrosinistra (Pd in testa) Luisa Fantinato. L'incontro pubblico avrà luogo alle 15 e 30.

Conte e Bersani

Sempre martedì 7 settembre, alle 21, alla festa di Articolo UNO "Pane e Rose", arriverà l'ex ministro ed ex segretario del Pd, uno dei leader del partito del ministro della Salute Roberto Speranza ed una fra le personalità della sinistra più apprezzate e popolari a livello nazionale e internazionale. Nel giardino esterno del ristorante etico "Strada Facendo" di via Chiesanuova 131 a Padova, Bersani affronterà i temi caldi dell'agenda e ragionerà sulle sfide del nostro tempo: dalla pandemia ai temi del lavoro, dalle urgenze sociali a quelle ambientali.