Articolo Uno sostiene Giordani. Pronta una lista insieme al Pd

Articolo Uno alle prossime elezioni sarà al fianco di Sergio Giordani. Venerdì i rappresentanti del partito incontreranno il Partito Democratico per provare a correre in una lista unica di sostegno al sindaco. Se il segretario Alessandro Tognon avrà il via libera, replicheranno il piano presentato alle europee, altrimenti sono pronti con una lista tutta loro, ma senza i big Piero Ruzzante e Flavio Zanonato. Loro si muoveranno, faranno campagna elettorale, però lasceranno il passo ai giovani. La loro carriera politica l'hanno fatta, ma i voti li porteranno. Esistono due strade quindi per essere protagonisti alle elezioni. Quella di inserire almeno un paio di candidati nella lista del Pd, clonando il patto fatto alle elezioni europee nel 2019 con Maria Cecilia Guerra. O andare da solo. La prima strada sembra più tortuosa, perché dal Pd padovano sembra che l'ordine sia quello di andare da soli. Articolo Uno però potrebbe canalizzare in quella lista i consensi progressisti di chi non riesce a votare il Pd. Chiusa completamente l'esperienza con Coalizione Civica, da cui ormai tutti i militanti del partito di Speranza sono usciti un po' alla volta