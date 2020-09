Arturo Lorenzoni finalmente a casa

Nel pomeriggio di martedì 15 settembre Arturo Lorenzoni è stato dimesso dal reparto di malattie infettive dell’ospedale di Padova. Le condizioni sono complessivamente buone, ma il tampone è risultato ancora positivo. Per questa ragione è tenuto all’isolamento domestico fino al secondo tampone negativo e, al fine di accelerare il processo, i medici suggeriscono riposo nei prossimi giorni.

Campagna elettorale

«Questo non impedisce ad Arturo Lorenzoni - fa sapere con una nota Il Veneto che vogliamo - di essere presente e al fianco di tutti coloro che lo sostengono negli ultimi giorni di campagna elettorale, per portare il suo contributo fino alla fine al progetto di costruzione di un’alternativa reale per la regione Veneto, a cui ha lavorato con grande convinzione fin dall’inizio».