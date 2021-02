Ascom: «L'Arena della Musica per rilanciare comparto spettacoli e rendere Padova più attrattiva»

Quarto incontro del #padovatutticonvocati atto secondo, l’iniziativa dell’Ascom Confcommercio di Padova volta a focalizzare le iniziative strategiche per una ripresa robusta nel post pandemia. A confrontarsi in collegamento da remoto col presidente dell’Ascom, Patrizio Bertin, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Gilberto Muraro.

Investimenti

A Muraro, che non ha mancato di ricordare l’impegno della Fondazione in favore del territorio, Bertin ha sottolineato come, di fronte ad un mondo che è completamente cambiato, bisogna mutare paradigma, insistendo sugli investimenti in grado di rendere Padova massimamente attrattiva, dunque, progetti. E tra questi, al di là di una centralità dell’Università che per Muraro è un’”etichetta” sotto la quale si possono enucleare interventi strategici come il nuovo ospedale, il centro congressi, la soft city ed il competence center, Bertin ha introdotto il tema dell’Arena della Musica, un’idea nata in Ascom ormai qualche anno fa e che potrebbe rappresentare un volano di sviluppo importante soprattutto in vista di una ripresa di quegli spettacoli che ieri, drammaticamente, gli operatori del settore hanno evidenziato con la manifestazione regionale svoltasi a Padova e che Valeria Arzenton, di Zed, ha ricordato in numerose interviste.