Asilo nido Il Bruco: un asilo nuovo e in sicurezza

Sono terminati il lavori all’asilo nido il Bruco di via dell’Orna in zona Guizza che ospita 60 bambini dai 3 ai 36 mesi. Si tratta di lavori di restauro che hanno interessato gran parte dell’edifico.

Scuola

In particolare sono stati rifatti i pavimenti, i bagni e la cucina, sostituiti i vecchi serramenti e i radiatori ormai obsoleti, messo in sicurezza l’impianto elettrico, tinteggiate le pareti interne e rifatta la pittura esterna. Sono state create nuove stanze, chiudendo anche le due verande, ottenendo così una migliore distribuzione degli spazi interni per meglio ottimizzare l’attività scolastica.

Intervento

E’ stato anche ampliato il giardino usufruendo di una porzione di terreno attigua. «Si tratta di una risposta concreta alle famiglie dei bimbi e a tutti coloro che frequentano quotidianamente la scuola – ha precisato l’assessore all’edilizia scolastica Cristina Piva - gli edifici scolastici e la loro messa in sicurezza per renderli ancor più funzionali all’accoglienza e allo svolgimento delle attività didattiche, sono una priorità per la nostra amministrazione». Il costo dell’intervento è stato di circa 270.000 euro.