Assegni familiari negati ai lavoratori stranieri: Adl vince causa con l'Inps

Il sindacato di base, Adl cobas, ha indetto una conferenza stampa nella sua sede per far conoscere una vicenda che anche tribunale ha giudicato discriminante, quella dei negati assegni familiari ai lavoratori stranieri: una sentenza da loro ragione.«Adl cobas, dopo gli interventi legali per il riconoscimento del Bonus bebè e del bonus Mamma che abbiamo fatto negli scorsi anni, ha ora intrapreso in tutte le città in cui è presente (Padova, Treviso, Vicenza, venezia Verona, Alessandria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia) una nuova battaglia per i diritti dei lavoratori stranieri. Con la sentenza del 27 gennaio 2021 abbiamo vinto a Padova la prima causa contro l’Inps a favore di un lavoratore nostro iscritto, Bapary Wadud : l’Inps è stato condannato a liquidare 5 anni di arretrati di assegno al nucleo familiare per la sua famiglia residente in Bangladesh, composta da moglie e due figli minori».

ANF

«Nell'ordinamento italiano l'assegno al nucleo familiare (ANF), è una prestazione economica a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente. Vengono considerati parte del nucleo familiare il richiedente, il proprio coniuge ed i figli minori di anni 18, conviventi o meno. Ai lavoratori italiani l’assegno al nucleo familiare è riconosciuto anche se i familiari risiedono all’estero.

Ai lavoratori stranieri, a differenza di quelli italiani e comunitari, hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare solo per i familiari residenti in Italia, salvo il caso in cui il paese di provenienza del lavoratore abbia stipulato con l'Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia. Ora, invece, è stato stabilito che è discriminatoria la norma italiana che non riconosce il diritto alla corresponsione degli assegni al nucleo familiare a favore del lavoratore extracomunitario in Italia se moglie e figli risiedono nel paese straniero. In sostanza, la normativa italiana non agisce in conformità con i dettami stabiliti dalle Direttive Eurepee che impongono il principio di parità di trattamento tra titolari di permesso di soggiorno e cittadini nazionali e, pertanto, uno Stato membro non può rifiutare o ridurre il beneficio di una prestazione di sicurezza sociale al titolare di un permesso per il fatto che i suoi familiari o taluni di essi risiedono non nel suo territorio, bensì in un paese terzo, quando invece accorda tale beneficio ai propri cittadini indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedano». Un risultato che apre una breccia su questo tipo di situazioni: «Questa prima vittoria per noi rappresenta un nuovo passo in avanti verso l’affermazione del pieno riconoscimento del principio di parità di trattamento tra cittadini, verso il riconoscimento di uguali diritti per tutti, indipendentemente dal paese di origine».

Corte giustizia

«Con le sentenze nei casi C-302/19 e C-303/19 del 25 novembre 2020, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito, con una decisione interpretativa destinata ad avere efficacia erga omnes, che l’art. 2, co. 6 bis del d.l. 69/88, convertito in l. n. 153/88, non è conforme con il principio di parità di trattamento, in quanto discrimina, nell’accesso agli ANF, i cittadini stranieri che abbiano familiari residenti all’estero, rispetto ai cittadini italiani che si trovino nella medesima situazione. Il principio - ha così commentato l'

Avvocato Irene Marchioro dello studio Ferrero - di parità di trattamento cui la Corte fa riferimento è stabilito dalla direttiva 2003/109/CE a tutela degli stranieri titolari di permesso (UE) per lungo soggiornanti, e dalla direttiva 2011/98/UE per gli stranieri titolari di permesso unico lavoro. L’Italia, infatti, al momento del recepimento delle due direttive all’interno del proprio ordinamento, non ha dichiarato espressamente di volersi avvalere delle possibilità di deroga al principio di parità di trattamento che pure le direttive prevedevano, e non può, oggi, invocare una siffatta deroga».

Sentenze

«Queste sentenze - sottolinea la legale - accertano quindi il carattere discriminatorio della disciplina italiana, e la sua non giustificabilità alla luce dell’ordinamento europeo, così vincolando la pubblica amministrazione e (laddove questa non adempia) i giudici di merito a disapplicare la norma nazionale in contrasto con la normativa europea. Queste decisioni confermano un orientamento che già andava timidamente formandosi tra i Tribunali italiani, cristallizzando un principio di diritto in materia antidiscriminatoria, che è oggi supportato dall’autorevolezza propria della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’unica legittimata ad interpretare le norme che discendono dal diritto dell’Unione Europea».