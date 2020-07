L'assessore Bressa: «Come cambia corso Milano»

L'assessore Bressa: «Vivacità dell'associazionismo e investimenti privati stanno cambiando aspetto a Corso Milano: la riqualificazione dell'ex Vescovi, la prossima apertura del nuovo Hilton daranno ancora maggiore impulso. Ma non c'è solo questo e lo dimostrano sia i murales che vanno a riempire di colore spazi grigi e le tante iniziative che stanno aprendo in questi giorni in spazi all'aperto»