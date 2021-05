Nuovo assessore nel Comune dell'Alta: Elisa Paiusco avrà le deleghe a politiche sanitarie e patrimonio

Con decreto sindacale del primo maggio 2021 il cicesindaco reggente Eric Pasqualon ha nominato la dottoressa Elisa Paiusco nuovo assessore della Giunta comunale di Carmignano di Brenta. Le ha assegnato le deleghe di politiche sanitarie, consiglio comunale dei ragazzi, gestione e manutenzione ordinaria del patrimonio del Comune, manutenzione e gestione dei cimiteri comunali e gestione delle attività di promozione alla democrazia partecipata.

Nomina

Dichiara Eric Pasqualon: «Il lavoro da fare è tanto e sono convinto che Elisa Paiusco potrà aiutarci in modo significativo a portare avanti il programma amministrativo sottoscritto con i nostri concittadini nel maggio 2019. Costituirà un valore aggiunto nella nostra Giunta, nel presente e nel futuro». Elisa Paiusco, ha già esperienza in quanto dal 2019 è presidente del Consiglio comunale, e lavora nel campo della sanità. La sua competenza le permetterà di entrare subito nel merito di progetti già avviati e di offrire nuovi spunti per il futuro.

Elisa Paiusco

Il primo commento di Elisa Paiusco: «Ringrazio per la fiducia e per la grande occasione che il Vicesindaco mi ha offerto. In questi mesi mi dedicherò con impegno alle deleghe che mi sono state assegnate, in particolare alle politiche sanitarie che ci vedranno in prima linea con una serie di progettualità che coinvolgeranno tutta la popolazione, dai bambin agli adulti. C’è molto da fare, ma credo che lavorando con impegno e tenacia potremo raggiungere tutti gli obiettivi prefissati». Decaduta la Paiusco per incompatibilità dalla carica, nel corso della prossima seduta del Consiglio comunale si procederà alla nomina del nuovo presidente.