L'assessore Ragona: «Testati i monopattini che saranno in città dopo metà aprile»

L'assessore ha compiuto alcuni percorsi insieme ai responsabili dell'azienda che metteranno a disposizioni i monopattini: «Abbiamo provato le diverse velocità e li abbiamo testati su alcune vie. Stiamo elaborando anche del materiale informativo che metteremo a disposizione della cittadinanza nel quale saranno indicate precisamente tutte le regole per il miglior utilizzo di questi mezzi»

L'assessore alla mobilità Andrea Ragona ha annunciato che è tutto pronto per la partenza del servizio di noleggio dei monopattini. L'assessore ha anche provato personalmente il mezzo: «Abbiamo provato oggi i monopattini che saranno in città dopo metà aprile. BitMobility e WindMobility metteranno a disposizione circa 1000 mezzi in totale, senza alcun costo per il Comune di Padova, che saranno un servizio a disposizione di chiunque voglia provare a muoversi in modo sostenibile e alternativo».

