Ater e Comune, accoro per la gestione degli alloggi di proprietà comunale per i prossimi 5 anni

Firmata nella mattinata del 23 dicembre la convenzione tra Ater e Comune di Padova per la gestione degli alloggi di proprietà comunale per i prossimi 5 anni.

E’ stata firmata dal Sindaco Sergio Giordani e dal direttore di Ater Padova Marco Bellinello, con la partecipazione dell’assessora al sociale Marta Nalin la convenzione tra le parti per la gestione degli alloggi comunali. L’attuale convenzione scadrà infatti il 31 dicembre e la firma di oggi assicura la continuità dei rapporti che riguardano la gestione dei circa 1600 alloggi comunali. Come la convenzione in scadenza, la nuova, ha una durata di 5 anni e scadrà quindi il 31 dicembre 2025. A breve, tra Ater e Comune di Padova, sarà sottoscritta anche una nuova convenzione per la gestione dell’ecobonus per alcuni degli immobili di proprietà comunale.