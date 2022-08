Ater: grazie al superbonus altri 554 alloggi ristrutturati

Ulteriori 554 alloggi di proprietà dell’ATER di Padova saranno ristrutturati, per un importo pari a 63 milioni di euro. Nei giorni scorsi sono stati firmati due nuovi contratti di partenariato che completano la prima fase del programma avviato dall’ente per la riqualificazione e l’efficientamento energetico dei propri fabbricati con il Superbonus 110%.

Alloggi

Gli edifici sono 24 divisi tra il territorio comunale di Padova, per un totale di 358 alloggi, ed i Comuni di Anguillara Veneta, Rubano, Piove di Sacco e Cartura, per altri 196 alloggi.

Firma

«Con la firma di questi ulteriori due contratti si completa la prima fase dell’importante progetto avviato dall’Azienda con il Superbonus 110% - dichiara il Presidente dell’ATER di Padova, Tiberio Businaro - sono in totale 1297 le abitazioni che verranno riqualificate per un importo complessivo di 122 milioni di euro». I lavori, che inizieranno nel mese di settembre e si concluderanno entro l’estate del prossimo anno, prevedono l’isolamento termico a cappotto, la coibentazione della copertura,la sostituzione degli infissi, della caldaia e l’eventuale installazione dell’impianto fotovoltaico. «E’ un’occasione irripetibile per la residenzialità pubblica” prosegue Businaro “questi interventi, che non creeranno particolari disagi ai residenti, riguardano zone diverse della città e della provincia e grazie al miglioramento della condizione degli alloggi saranno riqualificate anche le aree in cui gli stessi insistono: questo significa nel complesso un miglioramento della qualità di vita dei cittadini».