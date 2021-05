Ater Padova mette all’asta 27 appartamenti tra il comune di Padova e la provincia

Un’operazione su larga scala destinata al pubblico che potra? presentare le offerte, entro e non oltre, le ore 12 del 17 maggio 2021. L’attenta valutazione da parte dell’ente ha permesso di identificare le strutture che verranno messe in vendita, un’operazione con un duplice obiettivo: rispondere alla richiesta abitativa e raccogliere risorse per interventi mirati di ristrutturazione e efficientamento degli immobili di proprieta? Ater. «E’ un’occasione soprattutto per i prezzi vantaggiosi che danno la possibilita? di partecipare anche a giovani che stanno costruendo una famiglia, ma non solo: il nostro obiettivo e? dare risposte concrete con proposte competitive a una parte delle esigenze del mercato immobiliare. Negli ultimi anni abbiamo raccolto piu? di quanto era previsto in fase di stima, questo a testimoniare la bonta? del lavoro svolto», sottolinea il Presidente di Ater Padova Gianluca Zaramella.

Case

Le case potranno essere visitate e valutate dagli acquirenti con appositi appuntamenti che dovranno essere prenotati telefonando allo 049 8732919 o 346 6661799 oppure tramite mail patrimonio@aterpadova.it. L’offerta e? vasta e copre larga parte della provincia padovana, gli immobili in vendita si trovano a Padova (12), Mestrino (3), Abano Terme (1), Teolo (4), Monselice (1), Este (1), Trebaseleghe (2), Galliera Veneta (2) e Vigonza (1). Le specifiche del bando sono consultabili sul sito internet dell’Ater www.aterpadova.org (link: https://www.aterpadova.org/archivio10_notizie-e-comunicati_0_74.html). L’Ater di Padova, grazie al ricavato delle vendite, potra? effettuare interventi di riqualificazione e di manutenzione, migliorando il patrimonio residenziale sociale in un’ottica di sostenibilita?, evitando di consumare nuovo suolo. Nel corso del 2020 Ater ha venduto 27 immobili che hanno fruttato oltre 2milioni di euro.