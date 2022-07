Ater Padova vende 500 alloggi, 122 sfitti. Unione Inquilini: «Sottratti al bisogno di sfrattati e senza casa»

Il Piano di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica dell'ATER di Padova visibile nel BUR regionale presenta la lista dettagliata dei 500 alloggi in vendita, di cui 122 sfitti, entro il 2027.

Case

Unione Inquilini si è detta subito contraria alla soluzione che è stata trovata, quella di immetterli nel mercato privato: «E’ uno schiaffo all’emergenza abitativa, alle migliaia di persone che hanno fatto domanda di casa popolare, alle centinaia di famiglie sotto sfratto per morosità incolpevole. Leggendo con attenzione, si scopre infatti che il ricavo presunto di 30 milioni di euro è sovrastimato, perché molti alloggi saranno venduti ai prezzi di favore della legge 560/1993, mentre almeno la metà dei ricavi saranno bloccati fino al 2026 in attesa dei fondi PNRR e complementari. Soltanto allora, se arriveranno tali fondi, dovrebbero essere reinvestiti. Dove? Manutenzioni, efficientamento energetico e la riqualificazione di aree che, generalmente, vuol dire parcheggi e spazi commerciali. Forse potrà essere sistemato qualche alloggio sfitto, ma non c’è traccia di nuovi alloggi».

Comune

Sono molto critici da Unione Inquilini riguarda la gestione scelta dall'ente: «Dietro la propaganda di ATER c’è l'obiettivo di aumentare il bilancio dell’azienda, con scelte politico-ideologiche in aperta contraddizione con la crisi sociale che si sta aggravando, con la stessa tutela dei diritti fondamentali iscritti nella nostra Costituzione e con il ruolo di tutela delle classi sociali impoverite che l’intervento pubblico dovrebbe avere.Qual è la conseguenza del lasciare fare questa continua sottrazione delle case popolari?». Una critica va anche all'amministrazione locale: «Il Comune di Padova, allo stremo nella gestione abitativa, dato che le strutture precarie sono strapiene, sta persino provando a piazzare le famiglie, spesso dividendole, a Rovigo o in altri comuni fuori provincia, con grave violazione dei diritti umani ratificati dal nostro paese. E le 1347 famiglie nella graduatoria finale che dovrebbe essere pubblicata a breve? Dato che, secondo le previsioni del Comune, se tutto va bene, saranno assegnati solo 163 alloggi nel 2022, cioè 1 su 8 domande, resteranno in attesa per molti anni ancora. Queste famiglie e le molte altre che stanno perdendo la casa non hanno il tempo e non possono aspettare molti anni per la realizzazione dei piani di recupero, comunque insufficienti. Perciò lanciamo un appello alla mobilitazione, serve un’unione popolare, ciascuno faccia la sua parte per fronteggiare la crisi abitativa con il rilancio dell’intervento pubblico».

Regione Veneto e ad ATER Padova: fermate subito, adesso le vendite delle case popolari

Comuni, in particolare Comune di Padova:

Riprenda in mano la gestione del proprio patrimonio affidato ad ATER

Requisisca gli alloggi sfitti ATER per assegnarli subito, anche con lavori di autorecupero

Acquisisca ulteriore alloggi da assegnare, cominciando da quelli di INPS