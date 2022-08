Ater, via alla vendita all'asta di sette alloggi. Tra questi anche quelli in corso Milano

Ater Padova mette in vendita tramite asta pubblica dando attuazione al piano di vendita approvato recentemente dalla Regione del Veneto, sette appartamenti. Tre di questi alloggi sono ubicati in centro città, a Padova, tra Corso Milano e via Carlo Cerato, mentre i rimanenti quattro si trovano nei comuni di Conselve e Mestrino.

Offerte

Le offerte dovranno essere presentate all’Ater di Padova entro le ore 12:00 di venerdì 16 settembre 2022, secondo le modalità descritte nel bando d’asta consultabile nel sito aziendale (www.aterpadova.org).L’apertura delle buste avrà luogo giovedì 22 settembre 2022 ed i risultati saranno comunicati a partire dalle ore 14.30 del giorno stesso nel sito dell’ente. Le basi d’asta per gli appartamenti in vendita variano da un minimo di 52.000,00 euro ad un massimo di 175.700,00 euro. Per chi fosse interessato è possibile prenotare, previo appuntamento, nel rispetto della normativa Covid, una visita degli immobili in vendita contattando i numeri telefonici: 049 8732919 o 346 6661799 oppure tramite mail: patrimonio@aterpadova.it. È possibile visionare gli appartamenti in vendita entro e non oltre il 15 settembre 2022.

Ater

«Questa operazione - fanno sapere dall'ente - consente ad Ater Padova di programmare le proprie attività e contemporaneamente gestire in modo ottimale il proprio patrimonio immobiliare, pianificando interventi di manutenzione, riqualificazione ed efficentamento».

Casa

La decisione di mettere in vendita una parte del patrimonio dell'ente e immetterlo di fatto nel mercat privatoo è da sempre contestata da comitati e associazioni . Definiscono questa una speculazione su un bene primario come la casa. Da Unione Inquilini al Catai, in tanti hanno protestato per la decisione di togliere dalla possibilità di essere invece assegnati, questi come altri alloggi, che finiranno presto all'asta.