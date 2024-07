Auditorium Albignasego, 250mila euro dalla Fondazione Cariparo per ultimare i lavori

Grazie all'assegnazione del finanziamento previsto dal bando di "rigenerazione urbana", è in fase di realizzazione il teatro/auditorium comunale capace di arricchire l'offerta culturale della Città di Albignasego. Il progetto del teatro/auditorium, che comprendeva anche la realizzazione del parco, poi realizzato prima, è stato ideato dal raggruppamento temporaneo di professionisti formato dallo Studio Associato “Mide Architetti” e dalla società “Pool Landscape srl”, quest'ultima incaricata anche dell'aspetto paesaggistico del Parco della Costituzione. I professionisti sono stati selezionati attraverso il concorso di idee indetto dal Comune di Albignasego nel 2018 che prevedeva la realizzazione dell’’Auditorium immerso in un parco. Successivamente, prima è stato realizzato il parco ed ora si sta procedendo con l’auditorium. «Realizzare quest’opera significa soprattutto – spiegal’Assessore alla cultura Marco Mazzucato - aprire le porte ad un nuovo tipo di progettualità per le associazioni locali facendo crescere il livello culturale delle loro proposte, a totale vantaggio dei cittadini».

La nuova struttura, di circa 1500 metri quadrati e con una capienza di 432 posti, è stata progettata richiamando l'architettura degli antichi casoni rurali tipici del territorio di Padova Sud. L’auditorium ospiterà un foyer multifunzionale, una sala prove e un bar affacciato sul parco, che sarà a servizio sia del teatro che del parco stesso. Le grandi vetrate posteriori collegheranno visivamente l'interno con gli spazi esterni e il parco. Inoltre, l'edificio sarà realizzato con materiali ecocompatibili per armonizzarsi con l'ambiente naturale circostante. «L’opera – spiega il Sindaco Filippo Giacinti – destinata ad ospitare concerti, spettacoli teatrali, convegni e grandi eventi, darà un forte impulso alla vita culturale della nostra Città. L’auditorium è inserito nel parco della Costituzione, una grande area verde con bosco urbano e attrezzature sportive realizzata per prima che occupa una superficie di 25mila metri quadrati (di cui 1500 saranno ora utilizzati dal teatro) e che abbiamo fatto il possibile perché continuasse a rimanere fruibile anche durante questo periodo di lavori».



Un ulteriore contributo proviene dalla Fondazione Cariparo, che ha deciso di finanziare gli arredi e le finiture interne del teatro per un ammontare di 250 mila euro. Questo finanziamento coprirà l'arredo del foyer, comprensivo di tavolini, sedute e contenitori per libri e riviste, nonché le tende a rullo delle grandi vetrate, il bancone biglietteria, l’insegna luminosa sulla facciata d’ingresso, le sedute della platea, il sipario del palcoscenico, i divisori metallici per camerini e servizi, i proiettori e la consolle. «Da sempre la nostra Fondazione promuove la cultura, in tutte le sue forme, come strumento privilegiato per la promozione della crescita e del benessere del singolo e della comunità. Il nuovo auditorium opererà al servizio dell’area sud di Padova, rispondendo alle molteplici esigenze di un bacino di utenza che si estende ai comuni limitrofi e che una volta ultimati i lavori potrà beneficiare di una rinnovata offerta culturale», conclude il presidente della Fondazione Cariparo Gilberto Muraro.