Auditorium alla Prandina, le parole di Giordani fanno discutere

«Sotto Natale, con la crisi sociale che morde e una città che soffoca per cemento e inquinamento, il sindaco Giordani dovrebbe smetterla di fare annunci sloganistici, riproponendo il mantra della Padova attrattiva e la "ricetta" dei grandi eventi», commenta Luca Lendaro di "Tutta nostra la città".

Cemento

«Un auditorium alla Prandina? In che modo lo si potrebbe realizzare preservando gli edifici vincolati dalla soprintendenza e senza gettare ulteriore cemento? E quando si vorrà capire che un parcheggio interrato non solo non serve, ma soprattutto rischia di congestionare ulteriormente la viabilità all'interno delle Mura? Altro che "parco delle mura e delle acqua", Giordani vuole solo le code di auto di chi va in centro a consumare», attacca Lendaro. «Per noi la via è una soltanto: quella tracciata da Agenda21 per realizzare il Parco Prandina, con strutture e spazi a beneficio della vita sociale e culturale della città e abitanti. Serve un sistema cittadino ripensato partendo da parcheggi scambiatori lontano dal centro, mobilità pubblica efficiente gratuita e sostenibile, bicipolitana vera, pedonalizzazione spinta».